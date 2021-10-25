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Posted 25 октября 2021, 06:00

Published 25 октября 2021, 06:00

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта

Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта

25 октября 2021, 06:00
Фото: 1MI.
Директор магазина в Ирбите пыталась дать взятку сотрудникам полиции после того, как у нее был найден этиловый спирт, продаваемый незаконно.

63-летняя женщина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий или бездействия, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

По информации следствия, в июле 2021 года во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили, что в магазине предпринимательницы продаётся нелегальная продукция — этиловый спипт в емкостях по 100 мл. Понимая, что ей грозит ответственность, она предложила полицейским взятку, но они ее не приняли.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина предлагала полицейским 20 тысяч рублей. При этом предупреждение о возможной уголовной ответственности за попытку подкупа она игнорировала.

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#Происшествия#Уголовное дело#Ирбит#Взятка
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