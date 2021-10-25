Директор магазина на Урале пыталась откупиться за продажу нелегального спирта

По информации следствия, в июле 2021 года во время проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили, что в магазине предпринимательницы продаётся нелегальная продукция — этиловый спипт в емкостях по 100 мл. Понимая, что ей грозит ответственность, она предложила полицейским взятку, но они ее не приняли.