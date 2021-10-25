Мастера и хранитель народных промыслов из Тагила получили губернаторские премии

Каждый год выбираются пятеро лучших Мастеров народных художественных промыслов и трое Хранителей народных промысловых традиций края. Это происходит по инициативе главы региона, рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. По его словам, знания выбранных людей помогают сохранять культурное наследие и увеличивают показатели туризма в области. Для принятия решения эксперты оценивали мастерство и личные качества, такие как энергию и инициативность, сообщает департамент информационной политики региона.