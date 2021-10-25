tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2021, 07:00

Published 25 октября 2021, 07:00

Modified 29 ноября 2024, 18:24

Updated 29 ноября 2024, 18:24

Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским

Мертвые мухи и тараканы найдены в детском саду в поселке под Березовским

25 октября 2021, 07:00
Фото: 1MI.
Мертвых мух и тараканов обнаружили специалисты Роспотребнадзора во время проверки одного из детских садов в поселке Сарапулка под Березовским.

Проверка была проведена публикаций в СМИ о том, что в дошкольном учреждении водятся тараканы, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Установлено, что за организацию питания в данном детском саду отвечает ООО «Комбинат общественного питания». Согласно условиям договора, заключенного в августе 2021 года, компания обязана обеспечить качественные услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством.

В результате проверка показала, что 16 сентября 2021 года, утром в помещении пищеблока не были проведены мероприятия, исключающие загрязнение пиши. В частности, обнаружены живые мужи. А в горячем цехе над производственным оборудованием висят клеевые ловушки с уже мертвыми насекомыми.

Также выявлено, что на пищеблоке не проводится надлежащая уборка, так как на полу найдены засохшие тараканы, есть грязь, в том числе на оборудовании и за батареями.

По результатам проверки в отношении компании возбуждено административное дело за нарушение технических регламентов или подлежащих применению обязательных требований к продукции. Кроме того, ООО «Комбинат общественного питания» планируется привлечь к ответственности и за нарушение санитарно-эпидемических требований к условиям воспитания и обучения детей. Представление внесено и директору компании.

#Здоровье#Березовский#Роспотребнадзор#Тараканы#Березовский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика