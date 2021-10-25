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Posted 25 октября 2021, 12:02

Published 25 октября 2021, 12:02

Modified 19 июня 2022, 16:40

Updated 19 июня 2022, 16:40

Новые велопарковки и тротуары появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Новые велопарковки и тротуары появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

25 октября 2021, 12:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
В рамках комплексного благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле появятся новые велодорожки и тротуары. Общая стоимость работ составит 228 миллионов рублей.

Благоустройство планируется завершить до 2025 года. Так, в 2022 году будет выделено 12,8 миллиона рублей на проведение работ. Остальная сумма — 228 миллионов рублей будет выделена в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Нижнего Тагила.

Напомним, в начале 2021 года среди жителей Нижнего Тагила проводилось голосование за варианты благоустройства нечетной стороны Ленинградского проспекта от проспекта Дзержинского до улицы Зари. По результатам победила идея МБУ «Тагилгражданпроект».

Согласно документации, будет проведена замена тротуаров и переходов на площади более трех квадратных километров. Кроме того, появится новое наружное освещение, остановки, скамейки и урны. А для жителей района обустроят велодорожки и велопарковки. Работы будут проводиться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 20172024 годы».

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Благоустройство#Ленинградский проспект
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