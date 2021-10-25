Рост заболеваемости COVID-19 после «Ночи музыки» спрогнозировал уральский эпидемиолог

Эксперт отмечает, что в таких условиях недостаточно допускать на массовые мероприятия людей только на основании того, что они переболели или сделали прививку, так как носители коронавируса могут быть и среди данных категорий. При этом случаи заражения также могут быть и среди привитых, и среди тех кто ранее уже переболел. Встречаются, по словам эксперта, и повторные случаи.