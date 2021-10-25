Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК

Posted 25 октября 2021, 10:01
Published 25 октября 2021, 10:01
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства обнаружения костей. Первоначальный осмотр показал, что на останках нет следов криминального характера. Рядом находится кладбище, возможно там были произведены новые захоронения на месте заброшенных могил, пишет Е1.
Напомним, прохожие случайно обнаружили человеческие останки во время прогулки в лесополосе Ленинского района Нижнего Тагила. Судя по тазобедренным суставам, там находилось как минимум 14 человек. По одно из версий, это может быть бандитское захоронение из 90-х годов.