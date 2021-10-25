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Posted 25 октября 2021, 10:01

Published 25 октября 2021, 10:01

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК

Ситуацию с 14 найденными останками в Нижнем Тагиле прокомментировали в СК

25 октября 2021, 10:01
Фото: 1MI.
Ситуацию с 14 останками, найденными в Ленинском районе Нижнего Тагила, прокомментировали в Следственном комитете. Предварительно, на костях не обнаружено признаков криминального характера.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства обнаружения костей. Первоначальный осмотр показал, что на останках нет следов криминального характера. Рядом находится кладбище, возможно там были произведены новые захоронения на месте заброшенных могил, пишет Е1.

Напомним, прохожие случайно обнаружили человеческие останки во время прогулки в лесополосе Ленинского района Нижнего Тагила. Судя по тазобедренным суставам, там находилось как минимум 14 человек. По одно из версий, это может быть бандитское захоронение из 90-х годов.

Останки 14 человек нашли прохожие в лесопарке Ленинского района Нижнего Тагила
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#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Ленинский район#Находка#Трупы
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