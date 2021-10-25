Запретить работу заведений общепита в ночное время поручил Владимир Путин

Кроме того, глава государства поручил ввести режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, у которых отсутствует прививка от коронавируса. Кроме того, президент поручил нарастить темпы вакцинации населения от гриппа. Особое внимание, по его словам, надо уделить тем, кто уже привит от COVID-19 и переболел им, а также детям, говорится на сайте Кремля.