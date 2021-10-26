20-летний закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле

По словам молодого человека, он начал заниматься сбытом наркотиков с лета 2021 года. Он планировал отправиться в армию, однако перед этим решил заработать больше денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».