Действовать по московскому антиковидному сценарию предложили свердловские санврачи

Posted 26 октября 2021, 08:04
Published 26 октября 2021, 08:04
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
То есть, отменить в регионе все массовые мероприятия, закрыть организации общественного питания, спорта и досуга.
На данный момент дополнительных ограничений к уже имеющимся не введено. Предложения будут тщательно проанализированы, сообщается в официальном комментарии оперштаба по противодействию короновирусной инфекции в области.
Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора региона ведомство каждую неделю направляет письма с предложениями по предупреждению распространения ковида на имя врио губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.
Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, уточнили в пресс-службе.
Напомним, Свердловской области ежедневно растет числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки число заболевших достигло 644 человек.