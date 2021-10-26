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Posted 26 октября 2021, 08:04

Published 26 октября 2021, 08:04

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Действовать по московскому антиковидному сценарию предложили свердловские санврачи

Действовать по московскому антиковидному сценарию предложили свердловские санврачи

26 октября 2021, 08:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступило с предложением ужесточить антиковидные меры на период с 28 октября по 7 ноября и последовать московскому примеру.

То есть, отменить в регионе все массовые мероприятия, закрыть организации общественного питания, спорта и досуга.

На данный момент дополнительных ограничений к уже имеющимся не введено. Предложения будут тщательно проанализированы, сообщается в официальном комментарии оперштаба по противодействию короновирусной инфекции в области.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора региона ведомство каждую неделю направляет письма с предложениями по предупреждению распространения ковида на имя врио губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Свердловской области ежедневно растет числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки число заболевших достигло 644 человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор
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