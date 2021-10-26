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Posted 26 октября 2021, 04:21

Published 26 октября 2021, 04:21

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Настоятельница Свято-Покровского монастыря в Свердловской области умерла от COVID-19

Настоятельница Свято-Покровского монастыря в Свердловской области умерла от COVID-19

26 октября 2021, 04:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Игумения Магдалена, которая является настоятельницей Свято-Покровского женского монастыря Каменской епархии, скончалась после болезни коронавирусом. Ей было 84 года.

Отпевание пройдет сегодня, 26 октября, в Спасо-Преображенском мужском монастыре Каменска-Уральского, сообщает ЕАН.

Игумения Магдалена была подстрижена в монахини в 2004 году иеромонахом Нестором в сестринском подворье Спасо-Преображенского мужского монастыря. Спустя шесть лет была возведена в сан игумении новообразованного Покровского женского монастыря.

Игумения Магдалена стала пятой умершей от короновируса среди клириков и монахинь Екатеринбургской митрополии.

Напоним, 23 октября после продолжительной болезни скончалась учитель истории гимназии № 18 Нижнего Тагила.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Смерть
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