Настоятельница Свято-Покровского монастыря в Свердловской области умерла от COVID-19

Posted 26 октября 2021, 04:21
Published 26 октября 2021, 04:21
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
Отпевание пройдет сегодня, 26 октября, в Спасо-Преображенском мужском монастыре Каменска-Уральского, сообщает ЕАН.
Игумения Магдалена была подстрижена в монахини в 2004 году иеромонахом Нестором в сестринском подворье Спасо-Преображенского мужского монастыря. Спустя шесть лет была возведена в сан игумении новообразованного Покровского женского монастыря.
Игумения Магдалена стала пятой умершей от короновируса среди клириков и монахинь Екатеринбургской митрополии.
Напоним, 23 октября после продолжительной болезни скончалась учитель истории гимназии № 18 Нижнего Тагила.