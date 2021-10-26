Спортивная площадка за 27 миллионов появится возле школы № 9 в Нижнем Тагиле

Отмечается, что для строительства подрядчик вырубит деревья и кустарники. На это предусмотрено 95,9 тысячи рублей. Итоги тендера будут подведены 10 ноября, поэтому заявки принимаются до 9 ноября. Планируется, что максимальная цена договора может составить 26,8 миллиона рублей. Окончание строительства запланировано на 1 июля 2022 года.