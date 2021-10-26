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Posted 26 октября 2021, 10:47

Published 26 октября 2021, 10:47

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Уже неделю бьет рекорды суточная заболеваемость COVID-19 в Свердловской области

Уже неделю бьет рекорды суточная заболеваемость COVID-19 в Свердловской области

26 октября 2021, 10:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Седьмой день подряд в Свердловской области ежесуточно фиксируется более 600 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекция диагностирована у 653 человек, это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб.

Почти тысяча свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии из-за коронавируса

С 25 по 26 октября 228 случаев COVID-19 выявлено в Екатеринбурге, также инфекция зафиксирована у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Махнёво, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее количество случаев заболевания составило 154,8 тысячи свердловчан. 986 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, 477 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По России за сутки коронавирус зафиксирован в 85 регионах страны у 36,4 тысячи человек. С начала пандемии инфекция выявлена у 8,3 миллиона пациентов.

Почти 140 тысяч человек выписано из больниц за время пандемии на Среднем Урале

Общее число выписанных достигло 139,5 тысячи пациентов, из них 447 человек выздоровели за прошедшие сутки.

По стране за все время выписано 7,2 миллиона россиян, в том числе 26,9 тысячи с 25 по 26 октября.

30 летальных случаев зафиксировано в Свердловской области за сутки

Таким образом, от инфекции всего скончалось 7 318 жителей региона.

По России за последние сутки подтверждено 1 106 случаев смерти, общее число умерших достигло 232,7 тысячи пациентов.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Заболеваемость
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