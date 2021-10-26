«Все швы видны»: загадочную травму получил монтажник цеха УВЗ в Нижнем Тагиле

Отмечается, что мужчина не разговаривал, он лишь лежал и стонал от боли. По словам коллег, тагильчанин оступился и ударился о бетонную стену. Однако специалисты, разбирающиеся в вопросе, считают, что такую травму невозможно получить от данного происшествия. По версии родственников и врачей, на мужчину что-то упало с высоты. Также версию поддержал и другой источник, работающий на УВЗ. Он заявил, что на предприятии говорят о том, что на мужчину рухнула балка.