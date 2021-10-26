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Posted 26 октября 2021, 14:56

Published 26 октября 2021, 14:56

Modified 29 ноября 2024, 18:25

Updated 29 ноября 2024, 18:25

«Все швы видны»: загадочную травму получил монтажник цеха УВЗ в Нижнем Тагиле

«Все швы видны»: загадочную травму получил монтажник цеха УВЗ в Нижнем Тагиле

26 октября 2021, 14:56
Фото: 1MI.
48-летний монтажник цеха Уралвагонзавода, расположенного в Нижнем Тагиле, получил травму на производстве. Инцидент произошел 25 октября в цехе № 816.

Версия, представленная заводом, гласит, что при падении тагильчанин получил травму головы — перелом свода черепа. На данный момент он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, пока что медики не дают никаких прогнозов, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

По словам родственников пострадавшего, вчера им сообщили, якобы мужчина упал, его увезли на «скорой помощи», однако все будет нормально. Позже родные узнали, что тагильчанин находится в травме Демидовской городской больницы, после чего его доставили в хирургическое отделение. К вечеру родственники прибыли в медучреждение, чтобы узнать о состоянии мужчины и передать ему личные вещи.

Когда мы увидели его, он лежал на каталке. Весь желтый, глаза опухшие, с зелеными синяками, голова какой-то неправильной формы, все швы видны,рассказал один из родных.

Отмечается, что мужчина не разговаривал, он лишь лежал и стонал от боли. По словам коллег, тагильчанин оступился и ударился о бетонную стену. Однако специалисты, разбирающиеся в вопросе, считают, что такую травму невозможно получить от данного происшествия. По версии родственников и врачей, на мужчину что-то упало с высоты. Также версию поддержал и другой источник, работающий на УВЗ. Он заявил, что на предприятии говорят о том, что на мужчину рухнула балка.

И хотим добиться правды — как и почему это произошло?! Кто виноват и кто, в конце-концов, за все это ответит?! заявили родные.

Напомним, 20 октября стали известны детали конфликта, в процессе которого 30-летний рабочий цеха Уралвагонзавода задушил свою 18-летнюю возлюбленную. После этого Александр покончил с собой.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Травма#УВЗ#Уралвагонзавод
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