674 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области

За все время пандемии общее число заболевших в Свердловской области составляет 154,5 тысячи человек. В целом по России суточный прирост инфицированных составил 36,5 тысячи человек. При этом суммарное количество заболевших россиян составляет на 27 октября 8 миллионов 352,5 тысячи человек.