Активисты ЕР помогут врачам и гражданам во время самоизоляции в регионах страны

Отмечается, что самый первый волонтерский центр партии был основан в марте 2020 года в Калуге, а затем буквально за месяц сеть таких центров распространилась по всей стране, объединив свыше ста тысяч активистов. За все время пандемии добровольцы оказали неоценимую помощь гражданам и медицинским работникам. На сайте ER.RU сообщается, что еще в первую волну пандемии волонтеры передали больницам двести легковых автомобилей для выездов врачей на вызовы, реанимобили, защитные костюмы для медработников и средства индивидуальной защиты для граждан. Кроме того, «Единая Россия» вместе с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения в рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» передала школьникам из малообеспеченных семей более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения.