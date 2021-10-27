Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетит Нижний Тагил

Напомним, почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК. И, несмотря на то, что Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», уровень загрязнения воздуха, по данным Росгидромета, в городе ежегодно ухудшается. В 2018 году он оценивался как «низкий», в 2019 года — увеличился до «повышенного» и в 2020 году вырос до «высокого».