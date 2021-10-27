Фермер попытался задушить зампрокурора района в Кургане

Инцидент произошел 13 октября в полпятого утра в поселке Гравийный Катайского района на стоянке кафе, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. На записи камер видеонаблюдения заведения видно, как между двумя мужчинами происходит ссора, после чего водитель «Лады-Весты» привязывает своего оппонента к заднему бамперу автомобиля и провозит его волоком несколько метров.