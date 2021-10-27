Изменить систему выборов депутатов гордумы предложено в Нижнем Тагиле

Обосновывается такая реформа заботой о гражданах. По словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, число округов после изменений увеличится почти в два раза с 14 до 27. Соответственно число избирателей снизится. В мэрии считают, что в таком случае депутаты будут находиться в более тесном контакте с гражданами и повысится доступность народных избранников.