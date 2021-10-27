Модульбанк: мы запускаем бесплатный бухгалтерский сервис для продавцов

Известно, что в начале месяца Модульбанк объявил о старте сервисов Маркетплейс. Они предназначены для бизнесменов, которые продают товары на торговых площадках. Здесь есть все необходимые инструменты для начала бизнеса, комфортной деятельности и успешных продаж. Также тут есть сервис для аналитики продаж МаркетМетрика и мгновенный вывод денег на расчетный счет. Доходы можно сразу выводить даже на карту физического лица с комиссией от 0 до 0,4% и с защитой от блокировки счета. Тут не будет лимитов и заградительных тарифов. Снять деньги можно в банкомате с комиссией 1%.