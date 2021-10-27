Плюс один: замначальника полиции Екатеринбурга увольняется

Напомним, сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга написала рапорта об увольнении в связи с выходом на пенсию. Одновременно с этим инсайдеры в главке заявили о возможном будущем переходе главы МВД Свердловской области генерала Александра Мешкова на повышение в Москву.