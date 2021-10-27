После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом

Во время происшествия больше всего пострадали села Николо-Павловское, Краснополье и поселок Вилюй. Именно вокруг последнего оказались разрушены несколько дамб. На данный момент частично отремонтирована объездная дорога, ведущая к железному мосту, однако проехать по нему могут не все машины. Это связано с шириной моста. Многим жителям приходится добираться до участков вброд, сообщает ИА «Все новости».