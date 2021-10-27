TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После июльского паводка дачники вброд добираются до своих участков под Нижним Тагилом

27 октября 2021, 14:45
Фото: 1MI
После дождевого паводка, который произошел в пригороде Нижнего Тагила в начале июля 2021 года, дачники коллективного сада № 1 ААГОК рядом с Вилюем не могут нормально добираться до своих участков.

Во время происшествия больше всего пострадали села Николо-Павловское, Краснополье и поселок Вилюй. Именно вокруг последнего оказались разрушены несколько дамб. На данный момент частично отремонтирована объездная дорога, ведущая к железному мосту, однако проехать по нему могут не все машины. Это связано с шириной моста. Многим жителям приходится добираться до участков вброд, сообщает ИА «Все новости».

Ездим на машине прямо через реку, которая находится рядом с мостом. Пока еще можно делать это вброд, но скоро зима и этот путь будет закрыт,рассказала владелица одного из домов.

Ранее дачники могли доехать по другой объездной, ведущей через дамбу, но вода смыла и эту дорогу. Тогда уральцы обратились к главе Горноуральского округа Дмитрию Летникову с просьбой отремонтировать плотину и дорогу. Жители отметили, что работы планировалось начать 9 октября. Пока что техника так и не прибыла.

О том, что в скором времени вопрос будет решен, заявили в администрации ГГО. По словам первого замглавы окружной администрации Александра Гудач, на данный момент архитектурная компания «Уралкомплект-Наука» из Екатеринбурга разрабатывает план восстановления дамбы. Теперь работы планируется начать в первых числах ноября.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Верхней Салде паводок вызвал загрязнение земель и вод нефтепродуктами. По подсчетам Минприродных ресурсов и экологии Свердловской области убытки составили почти 11 миллионов рублей.

Почти 11 миллионов рублей ущерба нанёс паводок землям в Верхней Салде
Узнать подробнее

Материалы по теме
Паводок отрезал 22 населенных пункта в Свердловской области: ходят лодки и паромыБез медиков и еды: в свердловском селе паводок снес самодельную переправуПочти 11 миллионов рублей ущерба нанёс паводок землям в Верхней Салде
#Дача#Садоводы#Сады#Паводок#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25