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СМИ: экс-опер из Екатеринбурга замешан в фабрикации дела Владимира Воронцова

27 октября 2021, 10:44
Фото: страница Владимира Воронцова во ВКонтакте
Свидетели по делу опального омбудсмена полиции Владимира Воронцова отказались на заседании от своих показаний и обвинили бывшего сотрудника ОБОП из Екатеринбурга Максима Кривошеина в подлоге. Заседание в итоге перенесли на 29 октября.

Разоблачающее оборотней в погонах видео опубликовали бывшие свидетели по делу Владимира Воронцова, пишет Е1. Авторы записи обвинили двух бывших сотрудников ОБОПа ГУ МВД по Свердловской области (ныне — УСБ Москвы) в подлоге. Документальный фильм содержит как видео, так и аудиозаписи разговоров сотрудников собственной безопасности — силовики уговаривают и заставляют свидетелей по делу Воронцова помочь обвинению посадить в тюрьму омбудсмена полиции.

Разоблачающее видео уже заблокировали в YouTube и Google по жалобе Максима Кривошеина — он не давал согласие на публикацию записей со своим участием.

оружейная карточка Воронцова во время его работы в полиции
Фото: Страница Владимира Воронцова ВКонтакте

По информации издания, трое бывших полицейских обратились за помощью к Владимиру Воронцову, чтобы восстановиться на работе в органах внутренних дел. Однако, позднее к девушке, которая впоследствии стала свидетелем по делу и потерпевшей от «домогательств» омбудсмена, обратились люди в погонах (Кривошеин и Константин Строганов, известный свердловчанам как бывший глава местного отдела по борьбе с организованной преступностью). Высокопоставленные правоохранители предложили потерпевшей помощь в восстановлении на работе в обмен на показания против Воронцова.

Мы будем вас сопровождать. Мы бы просто гаишную машину сюда еще бы пригнали, и вы бы в колонне быстро доехали. Это на контроле у Колокола стоит [возможно, имеется ввиду министр МВД Владимир Колокольцев. — Прим. ред.]. Вас уже сегодня уже ждет Агафьева, начальник ГСУ. Занимается этим делом бандитским отдел, заявил на записи Максим Кривошеин.

Согласившись, девушка стала «двойным агентом». Она выяснила все обстоятельства дела, в том числе, что адвокат Воронцова на самом деле является информатором УСБ Москвы.

Напомним, громкое дело Владимира Воронцова началось в мае 2020 года. Тогда омбудсмена полиции заключили под стражу — его обвиняли сразу по нескольким статьям УК РФ (вымогательство, распространении порнографии, клевета, оскорбление представителей власти). Правозащитник полицейских долгое время помогал незаконно уволенным сотрудникам МВД восстановиться на службе, а также рассказывал на своей странице о происходящем в полиции в разных районах страны. После публикации в паблике Воронцова информации о хлебе с плесенью в Центре Профессиональной Переподготовки сотрудников МВД Нижнего Тагила, в ЦПП выехала проверка.

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