СМИ: экс-опер из Екатеринбурга замешан в фабрикации дела Владимира Воронцова

По информации издания, трое бывших полицейских обратились за помощью к Владимиру Воронцову, чтобы восстановиться на работе в органах внутренних дел. Однако, позднее к девушке, которая впоследствии стала свидетелем по делу и потерпевшей от «домогательств» омбудсмена, обратились люди в погонах (Кривошеин и Константин Строганов, известный свердловчанам как бывший глава местного отдела по борьбе с организованной преступностью). Высокопоставленные правоохранители предложили потерпевшей помощь в восстановлении на работе в обмен на показания против Воронцова.