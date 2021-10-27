Спецтехника для лесных работ: где выбрать и какую

В лесном хозяйстве спецтехника — необходимость. С её помощью можно наладить скорость и эффективность производства без лишней рабочей силы. К тому же техника увеличивает безопасность процесса.
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Основу лесотехники на Маскусе составляют:
Помимо перечисленных, представлены и другие специализированные транспортные средства, которые используются в лесном хозяйстве. Запчасти к спецтехнике также можно найти.
Для чего вообще нужна лесотехника? Перечисленные машины могут применяться для выполнения разнообразных задач (в зависимости от их характеристик). Опишем самые основные из них, руководствуясь спецификой каждого вида техники.
Подготавливают лесосеку мульчирующими машинами — расчищают участок от кустарников и пней. Спиливают деревья, захватывают большие пакеты древесины харвестерами и лесозаготовительными комбайнами.
Форвардеры и тягачи-погрузчики могут выровнять спиленные брёвна, вытащить срезанный лес из труднодоступных мест. Машины для валочно-пакетирующих работ используют при бескорневой валке. А с помощью техники для транспортировки можно перевозить срезанные лесоматериалы.
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