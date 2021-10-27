Свердловчанка с коронавирусом обвинила врачей в отсутствии медпомощи

Три дня, по словам девушки, она не могла никуда дозвониться. В результате ей пришлось ехать в клинику самостоятельно с температурой 39,5. Из четырех больниц только одна, по словам девушки, взяла тест на коронавирус. Там ей врач пообещал, что результат будет готов через три-пять дней. В результате после 6 дней результат так и не пришел.