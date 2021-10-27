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Свердловчанка с коронавирусом обвинила врачей в отсутствии медпомощи

27 октября 2021, 05:17
Фото: 1MI
В неоказании медицинской помощи обвинила врачей жительница Нижней Туры, заболевшая коронавирусом. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Однако в оперативном штабе Свердловской области заявили, что информация недостоверная.

С поражением трети легких свердловчанка была госпитализирована. Она рассказала, что осталась без медпомощи, когда заболела, сообщается в паблике «Подслушано в Нижней Туре» Вконтакте.

Три дня, по словам девушки, она не могла никуда дозвониться. В результате ей пришлось ехать в клинику самостоятельно с температурой 39,5. Из четырех больниц только одна, по словам девушки, взяла тест на коронавирус. Там ей врач пообещал, что результат будет готов через три-пять дней. В результате после 6 дней результат так и не пришел.

В результате врача вызвать удалось только после прихода в поликлинику. Однако там женщине сказали, что результаты будут не ранее чем через 5 дней.

В общем, когда врач пришла, я уже была госпитализирована на скорой. Меня привезли в «селедочницу» я так назвала этот кабинет, куда нас набивали как селедку в бочку… Скорые везли и везли людей с ковид. Нам делали анализы, КТ. Дальше если поражение большое «клали» в больничку, рассказывает женщина.

В результате женщину госпитализировали в больницу.

Оперативный штаб Свердловской области эту информацию опроверг, назвав ее недостоверной.

Система здравоохранения в регионе сегодня действительно работает в условиях огромной нагрузки, когда отдельные сбои возможны. Но в целом жители с COVID-19 получают необходимую помощь, а все лечебные учреждения работают на то, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Такие рассылки, имеющие признаки недостоверной информации, преследуют лишь одну цель — посеять панику, заявили в оперштабе.

Там добавили, что важно соблюдать все противоковидные меры, а также попросили опираться только на официальную информацию.

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#Свердловская область#Врачи#Поликлиника#Нижняя Тура#Коронавирус#Происшествия
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