Водитель сбил подростка на «зебре» в Екатеринбурге и скрылся

Инцидент случился на улице Блюхера, 63в. Водитель ехал по улице Данилы Зверева и решил повернуть на улицу Блюхера на зелёный свет, пишет Е1 со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В этот момент школьник шел через дорогу, так как для него тоже горел зелёный свет. В результате водитель допустил наезд на ребенка и скрылся с места.
Школьник после происшествия сам добрался до больницы № 9. В результате он был госпитализирован с ушибленной раной левого локтевого сустава, ушибом мягких тканей левой голени и закрытой травмой живота.
На данный момент сотрудниками ГИБДД осуществляется розыск водителя, а также очевидцев ДТП. Их просят позвонить в ГИБДД по телефонам +7 967 742-92-14 или 02.
В Госавтоинспекции напомнили, что согласно КоАП за оставление места происшествия предусматривается наказание в виде лишения водительских прав от года до полутора лет. Также предусмотрен арест на 15 суток.