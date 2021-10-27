TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель сбил подростка на «зебре» в Екатеринбурге и скрылся

27 октября 2021, 04:32
Фото: 1MI
Водитель в Екатеринбурге сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

Инцидент случился на улице Блюхера, 63в. Водитель ехал по улице Данилы Зверева и решил повернуть на улицу Блюхера на зелёный свет, пишет Е1 со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В этот момент школьник шел через дорогу, так как для него тоже горел зелёный свет. В результате водитель допустил наезд на ребенка и скрылся с места.

Школьник после происшествия сам добрался до больницы № 9. В результате он был госпитализирован с ушибленной раной левого локтевого сустава, ушибом мягких тканей левой голени и закрытой травмой живота.

На данный момент сотрудниками ГИБДД осуществляется розыск водителя, а также очевидцев ДТП. Их просят позвонить в ГИБДД по телефонам +7 967 742-92-14 или 02.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно КоАП за оставление места происшествия предусматривается наказание в виде лишения водительских прав от года до полутора лет. Также предусмотрен арест на 15 суток.

Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
6 миллионов заплатит уральская компания за смертельное ДТП из-за упавшего грузаДевять автомобилей пострадали в массовом ДТП на Кольцовском тракте в ЕкатеринбургеСтали известны подробности ДТП иномарки со столбом на Краснознаменной в Нижнем Тагиле
#Дети#Екатеринбург#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25