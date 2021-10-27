Юрист рассказал, на что важно обращать внимание при оформлении кредитов

Иван Соловьев отметил, что часто люди совершают покупки под влиянием рекламы или спонтанного желания заполучить какой-то предмет в свою собственность. А если без покупки в кредит не обойтись, то очень желательно рассчитать свои силы, заранее прикинув размер ежемесячного платежа и итоговой переплаты, а также оценив возможность отдавать долг, исходя из объема семейного бюджета. По словам юриста, после таких подсчетов человек обычно понимает, что кредит ему брать невыгодно.