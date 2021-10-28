Фекальный потоп продолжает атаку одной из квартир Серова

Заявление об этом было написано в ООО «Сигнал» еще 14 октября, но так никто ничего не сделал. Вода бежит под пол, и мы вынуждены звонить им через день с одной и той же жалобой. Когда до нас доедет бригада, чтобы поменять эту трубу, мы не знаем. Мы устали ждать. До сих пор наша квартира стоит с разобранным полом, пожаловалась изданию женщина.