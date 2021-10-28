Фекальный потоп продолжает атаку одной из квартир Серова

В доме № 7 на улице Парковая Серова фекальный фонтан вновь забил из-под пола местной жительницы. Во время первого такого «потопа» хозяйке жилища Елизавете пришлось вскрывать полы — без капремонта женщине пришлось бы жить в постоянной вони и ходить по вздутому линолеуму. Спустя две недели история с канализацией повторилась, сообщает портал «Глобус».
Причиной очередного прорыва стоков стали изношенные трубы, которые проходят под домом серовчанки.
Заявление об этом было написано в ООО «Сигнал» еще 14 октября, но так никто ничего не сделал. Вода бежит под пол, и мы вынуждены звонить им через день с одной и той же жалобой. Когда до нас доедет бригада, чтобы поменять эту трубу, мы не знаем. Мы устали ждать. До сих пор наша квартира стоит с разобранным полом, пожаловалась изданию женщина.
По словам серовчанки, изначально коммунальные службы не стали менять трубу, так как замены нужного диаметра у них не было.
Елизавета планирует обратиться с заявлением на бездействия коммунальщиков в местные Роспотребнадзор и прокуратуру.
Напомним, паркинг нового жилищного комплекса Екатеринбурга залило фекалиями из-за мусора.