Глава проекта «Чистый воздух» Корольков оценил будущий мост через Тагильский пруд

Напомним, по мнению ряда специалистов, мост через Тагильский пруд позволит снизить транспортную нагрузку на центральную часть города. Таким образом, улучшиться экологическая обстановка. На первом этапе около 30%, а еще через два года - 50%. Жители Нижнего Тагила почти половину сентября дышали воздухом с превышением ПДК. При этом наш город входит в нацпроект «Чистый воздух» — федеральная программа нацелена на помощь 12 городам России в борьбе с выбросами.