«КАМАЗ»-бетономешалка снес две легковушки на скользкой трассе под Екатеринбургом

Водитель бетономешалки, в свою очередь, утверждает, что виновата в аварии женщина-водитель, которая допустила превышение скорости. Якобы грузовик после столкновения с «Тойотой» занесло на кашице, образовавшейся на трассе, и он столкнулся с третьим участником ДТП. Обстоятельства и виновных устанавливают дознаватели ГИБДД.