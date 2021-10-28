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Массовое минирование ТЦ и зимние холода. Итоги дня в Свердловской области

28 октября 2021, 15:32
Фото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 октября.

Сразу несколько торговых центров Нижнего Тагила в разных районах города были эвакуированы утром из-за сообщений о минировании. Полиция и сотрудники МЧС оцепили ТЦ «Квадрат» на Красном Камне, «КИТ» на Гальянке, «Мегамарт» на Вагонке и ЦУМ в центре города. После проведенной проверки оказалось, что звонки были ложными, реальной угрозы ни зданиям, ни посетителям не было.

Неизвестные «заминировали» торговые центры Нижнего Тагила
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Ибрагим Абдулкадыров, начальник управления МВД Нижнего Тагила, останется на посту еще на год. 19 октября полковнику исполнился 61 год. Несмотря на это, в прошлом году, по достижении 60-летия с Абдулкадыровым был продлен контракт на год. Срок его службы напрямую зависит от эффективности его работы, заявили в пресс-службе МВД Свердловской области.

Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год
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Зимние холода и гололед обещают синоптики в Свердловской области к предстоящим выходным. Ожидаются мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. Днем прогнозируются плюсовые температуры, а ночью столбики термометра будут опускаться ниже нуля градусов. В ГИБДД рекомендуют автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю.

Зимние холода и гололед прогнозируются синоптиками в Свердловской области
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О злоупотреблении служебными полномочиями и растрате бюджетных денег директором «Службы заказчика городского хозяйства» Борисом Моровым из Нижнего Тагила рассказал один из бывших сотрудников. По его словам, он оплачивал ремонт и уборку своей квартиры из фонда муниципального учреждения. Кроме того, Моров списывает свои поездки на служебном автотранспорте в Екатеринбург, где он проживает по выходным.

Ремонт и уборка квартиры: чиновник в Тагиле использовал сотрудников для личных целей
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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