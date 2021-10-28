Медики сообщают о трупах в коридорах больницы № 14 в Екатеринбурге

Трупы умерших от COVID-19 в больнице № 14 некуда складывать, морг учреждения давно заполнен, для хранения трупов используется закрытый траурный зал для прощаний, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в похоронной компании Екатеринбурга.
Со слов врача-реаниматолога, при доставке больного 28 октября в приемное отделение больницы № 14, прямо через холл и на глазах у всех посетителей вывезли два черных мешка с трупами умерших. Руководство больницы пока никак не комментирует данную информацию.
Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила назвала больницу № 14 «бомжатником» из-за антисанитарии и качества еды.