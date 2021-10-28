TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медики сообщают о трупах в коридорах больницы № 14 в Екатеринбурге

28 октября 2021, 13:11
Фото: 1МI
Тела скончавшихся от коронавируса пациентов в больнице № 14 Екатеринбурга выносят прямо через общий приемный покой.

Трупы умерших от COVID-19 в больнице № 14 некуда складывать, морг учреждения давно заполнен, для хранения трупов используется закрытый траурный зал для прощаний, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник в похоронной компании Екатеринбурга.

Со слов врача-реаниматолога, при доставке больного 28 октября в приемное отделение больницы № 14, прямо через холл и на глазах у всех посетителей вывезли два черных мешка с трупами умерших. Руководство больницы пока никак не комментирует данную информацию.

Напомним, ранее жительница Нижнего Тагила назвала больницу № 14 «бомжатником» из-за антисанитарии и качества еды.

«Какой-то бомжатник»: тагильчанка ужаснулась условиям в больнице № 14 в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
О критической обстановке со смертностью от COVID-19 на Урале рассказала ГоликоваВрач из «красной зоны» рассказал о смертности от COVID-19 в свердловских реанимацияхВсплеск смертности произошел за три месяца в Верхней и Нижней Салде
#Морг#Трупы#Смертность#Екатеринбург#COVID-19#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25