Полноводная река разлилась из-за коммунальной аварии на Малышева в Екатеринбурге

В ночь на 28 октября 2021 года затопило проезжую часть по улице Малышева из прорвавшейся трубы диаметром 500 миллиметров, сообщили E1 в пресс-службе «Водоканала».
Аварийный участок отключили, но в домах отключений нет, все с водой,пояснили коммунальщики.
Специалисты рассказали, что вода осталась на дороге из-за забитой системы ливневой канализации, устранять последствия аварии придется длительное время, потребуется согласование раскопочных работ.
Как рассказывали некоторые очевидцы, уровень воды в момент прорыва доходил до уровня фар легковых автомобилей.
Напомним, в ночь на 19 октября 2021 года из-за прорыва магистральной трубы диаметром 300 миллиметров затопило улицу Студенческая в Екатеринбурге.