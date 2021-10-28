Разнообразие и выгода: преимущества путешествий на электричке по Свердловской области

Но даже в вагоне третьего класса есть ряд преимуществ. Во-первых, в тамбурах теперь никто не курит, значит, нет и неприятного запаха в салоне. Во-вторых, осенью в вагонах немного народа, значит, сидения, рассчитанные на троих, может занять один пассажир. Да и туалеты, которые навевают на многих тоску, не так уж и плохи по сравнению с «зелеными остановками» автобуса у сомнительных уличных туалетов.