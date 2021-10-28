Тагильчанин Станислав Буцин стал чемпионом мира на соревнованиях по жиму в Литве

Сами соревнования проведены на достаточно высоком уровне, несколько меньше участников, чем в обычное время (скорее всего из-за пандемии), но при этом уровень борьбы все равно оставался на уровне. На разминке тренер определил план борьбы с основными конкурентами, моей задачей оставалось лишь собраться и отработать все подходы без ошибок, что к счастью успешно получилось выполнить. Первым подходом «обезопасили» место в тройке, вторым подходом я накрывал 2 место и на третий подход уже выходили в ранге чемпионов (соперник из Казахстана не смог справиться с весом), поделился Станислав Буцин.