Тагильскому полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год

В 2020 году полковнику Абдулкадырову продлили контракт еще на год, не смотря на достижение им 60-летнего возраста. Как рассказал TagilCity.ru начальник начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, срок службы Ибрагима Абдулкадырова напрямую зависит от того, насколько эффективно будет выполняться работа. В это же время главного тагильского полицейского Владимир Путин наградил медалью «За отличие в охране общественного порядка».