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Техника для складских работ: виды и применение

28 октября 2021, 04:58
Фото: 1MI
Веб-сайт СкладТех специализируется на продаже складской техники. Компания поставляет технику с лидирующих заводов-изготовителей в Китае.

Складская техника

Работа на складах всегда подразумевает наличие техники. Правильно подобранное качественное оборудование равняется минимизации лишнего физического труда и оптимизации сложной работы. Складская техника в Екатеринбурге доступна к покупке от прямого поставщика с сертификатом качества.

Оборудование магазина поможет обслужить логистические центры и склады с любым грузооборотом. Продавцы интернет-магазина поставляют технику, соответствующую международным стандартам качества, по демократичным ценам: стоимость в СкладТех меньше на 15-20% аналогичных моделей от других известных фирм.

Можно найти нужную модель. Показатели техники сильно варьируются в зависимости от ваших запросов. Производительность оборудования начинается от 30 до 100 паллет в смену, грузоподъёмность может достигать 2 тысяч килограммов. Срок официальной гарантии зависит от модели и составляет от года до трёх лет.

Виды складской техники

В ассортименте магазина есть три основных вида техники.

  • Штабелеры;
  • Гидравлические тележки;
  • Ножничные подъёмные столы.

Штабелер

Штабелер считается одной из вариаций грузоподъёмной складской техники. С помощью штабелеров перемещают паллетированные грузы на небольшие расстояния и высоты.

Штабелеры делятся на ручной, самоходный и электрический. Все модели представлены в СкладТехе.

Используются они для разных задач. Если для тяжёлых грузов лучше всего пользоваться самоходным штабелером, то для работы с грузом на одном стеллаже подойдёт и ручной вариант.

Гидравлические тележки

Гидравлические тележки – это основной вид техники, используемый на складах. На такой тележке установлен гидравлический домкрат, с помощью которого можно поднимать и опускать вилы.

Складские тележки могут быть длинновильными и коротковильными. Иногда вместо вил на аппарате устанавливают паллеты. Также есть тележки с весами для оценки груза и с ножничным подъёмом.

Гидравлические тележки просты и удобны в пользовании. Но с тяжёлым грузом они не справятся.

Ножничные подъёмные столы

Ножничные подъёмные столы часто используются в стеснённых пространствах, в которых нужно оборудование для перемещения груза на небольшую высоту. Также ножничные столы отлично справляются с трудноподъёмными грузами – с большим весом и габаритами.

Также на интернет-портале СкладТех можно найти гидравлические и электрические столы.

#Транспорт
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