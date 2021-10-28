Техника для складских работ: виды и применение

Работа на складах всегда подразумевает наличие техники. Правильно подобранное качественное оборудование равняется минимизации лишнего физического труда и оптимизации сложной работы. Складская техника в Екатеринбурге доступна к покупке от прямого поставщика с сертификатом качества.
Оборудование магазина поможет обслужить логистические центры и склады с любым грузооборотом. Продавцы интернет-магазина поставляют технику, соответствующую международным стандартам качества, по демократичным ценам: стоимость в СкладТех меньше на 15-20% аналогичных моделей от других известных фирм.
Можно найти нужную модель. Показатели техники сильно варьируются в зависимости от ваших запросов. Производительность оборудования начинается от 30 до 100 паллет в смену, грузоподъёмность может достигать 2 тысяч килограммов. Срок официальной гарантии зависит от модели и составляет от года до трёх лет.
В ассортименте магазина есть три основных вида техники.
Штабелер считается одной из вариаций грузоподъёмной складской техники. С помощью штабелеров перемещают паллетированные грузы на небольшие расстояния и высоты.
Штабелеры делятся на ручной, самоходный и электрический. Все модели представлены в СкладТехе.
Используются они для разных задач. Если для тяжёлых грузов лучше всего пользоваться самоходным штабелером, то для работы с грузом на одном стеллаже подойдёт и ручной вариант.
Гидравлические тележки – это основной вид техники, используемый на складах. На такой тележке установлен гидравлический домкрат, с помощью которого можно поднимать и опускать вилы.
Складские тележки могут быть длинновильными и коротковильными. Иногда вместо вил на аппарате устанавливают паллеты. Также есть тележки с весами для оценки груза и с ножничным подъёмом.
Гидравлические тележки просты и удобны в пользовании. Но с тяжёлым грузом они не справятся.
Ножничные подъёмные столы часто используются в стеснённых пространствах, в которых нужно оборудование для перемещения груза на небольшую высоту. Также ножничные столы отлично справляются с трудноподъёмными грузами – с большим весом и габаритами.
Также на интернет-портале СкладТех можно найти гидравлические и электрические столы.