Техника для складских работ: виды и применение

Можно найти нужную модель. Показатели техники сильно варьируются в зависимости от ваших запросов. Производительность оборудования начинается от 30 до 100 паллет в смену, грузоподъёмность может достигать 2 тысяч килограммов. Срок официальной гарантии зависит от модели и составляет от года до трёх лет.