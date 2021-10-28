В РЭО сообщили о выпуске облигаций на 100 млрд рублей

После того как ЦБ осуществит регистрацию программы, РЭО начнет выпускать бумаги под конкретные проекты в сфере обращения с ТКО. Они будут доступны как для юридических, так и для физических лиц. По словам Буцаева, важно, чтобы при желании все могли купить облигации РЭО, тем самым внося свой вклад в развитие отрасли по обращению с ТКО в своем регионе.