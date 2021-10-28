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Выходные и праздничные дни не отразятся на вывозе мусора в Свердловской области

28 октября 2021, 12:48
Фото: ООО «Компания «Рифей»
Региональный оператор компания «Рифей» сообщила о том, что ограничения не повлияют на график вывоза мусора в городах в Свердловской области.

В выходные и праздничные дни, введенные с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Свердловской области, вывоз ТКО в городских округах севера региона будет производиться в обычном режиме и с соблюдением всех мер безопасности, сообщили в пресс-службе ООО «Компания «РИФЕЙ».

Каждый день для этих задач будут задействованы порядка 130 единиц специальной коммунальной техники в 23 городских округах области.

В данный момент мы уточняем информацию о режиме работы управляющих компаний, а также собираем сведения о работе дошкольных учреждений и коммерческих организаций, имеющих собственные контейнерные площадки,пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

По всем вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, можно будет обращаться на горячую линию 8-800-234-02-43, а также по телефону диспетчерской службы в Нижнем Тагиле +7-3435-363-377.

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#Рифей#Вывоз мусора#Свердловская область#Праздники#Выходные#Здоровье
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