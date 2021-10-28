Выходные и праздничные дни не отразятся на вывозе мусора в Свердловской области

В выходные и праздничные дни, введенные с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Свердловской области, вывоз ТКО в городских округах севера региона будет производиться в обычном режиме и с соблюдением всех мер безопасности, сообщили в пресс-службе ООО «Компания «РИФЕЙ».