За изготовление порнографии жителю Серова грозит 15 лет колонии

Молодой человек снял несколько интимных моментов со своей девушкой и хранил видео удаленно, чтобы в случае чего он смог доказать свою невиновность в изнасиловании несовершеннолетней. Эти записи он показал, с его слов, только следователю, но через несколько дней был арестован за изготовление и распространение порнографии.