За смерть в пьяном ДТП четверых своих родственников осужден житель Екатеринбурга

Нетрезвый водитель управлял отечественным автомобилем «ВАЗ» и при выезде на ЕКАД не убедился в безопасности маневра. В результате чего в отечественную легковушку влетел грузовик. На месте погибли супруга осужденного, его малолетняя дочь, а также тесть и теща.