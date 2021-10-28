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Зеленый мамонтенок стал жертвой вандалов в Нижнем Тагиле

28 октября 2021, 15:32
Фото: Группа Вконтакте "Тагилдорстрой"
Одна из скульптур экопарка на Муринских прудах Нижнего Тагила пострадала от вандалов.

Фото зеленого мамонтенка с погнутым бивнем выложили в соцсетях жители Нижнего Тагила. Также повреждена голова каркасного животного, сообщается на официальной странице во ВКонтакте МУП «Тагилдорстрой».

Судя по всему, кто-то из желающих сделать эффектное фото не смог правильно оценить свои физические кондиции, считают представители «Тагилдорстроя».

Фото: Группа Вконтакте "Тагилдорстрой"

Представители МУПа попросили тагильчан быть бережнее и внимательнее относиться к тому, что для жителей Нижнего Тагила делают в рамках благоустройства города.

Уважаемы тагильчане! Пожалуйста, цените то, что для вас делают! Всем нравится гулять в новых скверах, которых с каждым годом все больше. Так давайте бережно относиться к ним! Не ломать качели и скульптуры, не расписывать скамейки, не мусорить. Неужели это так сложно?! говорится на странице МУПа.

Редакция TagilCity.ru составила шорт-лист самых популярных мест для прогулок среди тагильчан.

Топ-10 мест для прогулок в Нижнем Тагиле
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