Зеленый мамонтенок стал жертвой вандалов в Нижнем Тагиле

Уважаемы тагильчане! Пожалуйста, цените то, что для вас делают! Всем нравится гулять в новых скверах, которых с каждым годом все больше. Так давайте бережно относиться к ним! Не ломать качели и скульптуры, не расписывать скамейки, не мусорить. Неужели это так сложно?! говорится на странице МУПа.