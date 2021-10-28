TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зимние холода и гололед прогнозируются синоптиками в Свердловской области

28 октября 2021, 06:46
Фото: 1МI
К ближайшим выходным ощутимо похолодает в Свердловской области. На регион наступают зимние холода, местами ожидается гололед.

В ближайшие дни в Свердловской области также ожидаются снег, дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр.

28 октября воздух прогреется до 0…+5ºС, ночью похолодает до -10ºС. Днем 29 октября дневная температура составит 0…-5ºС, в ночь столбики термометра опустятся до -5…-10ºС.

Все три ближайших дня в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с плюсовыми температурами днем и минусовыми по ночам.

Напомним, ГИБДД Свердловской области в связи с участившимися случаями ДТП, рекомендует автовладельцам вовремя менять сезонную резину.

Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили
Узнать подробнее

Материалы по теме
Предупреждение из-за гололеда и мокрого снега объявлено в Свердловской областиОбработка дорог против гололеда проводится по ночам в Нижнем Тагиле
#Гололед#Свердловская область#Сильный ветер#Похолодание#Мокрый снег#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25