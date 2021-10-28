Зимние холода и гололед прогнозируются синоптиками в Свердловской области

В ближайшие дни в Свердловской области также ожидаются снег, дождь и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр.
28 октября воздух прогреется до 0…+5ºС, ночью похолодает до -10ºС. Днем 29 октября дневная температура составит 0…-5ºС, в ночь столбики термометра опустятся до -5…-10ºС.
Все три ближайших дня в Екатеринбурге ожидается мокрый снег с плюсовыми температурами днем и минусовыми по ночам.
Напомним, ГИБДД Свердловской области в связи с участившимися случаями ДТП, рекомендует автовладельцам вовремя менять сезонную резину.