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5-летний ребенок попал под колеса иномарки на «зебре» на Орджоникидзе в Нижнем Тагиле

29 октября 2021, 03:50
Фото: 1МI
5-летняя девочка возвращалась с отцом из садика и попала под колеса «Тойоты». В момент ДТП девочка с папой переходили дорогу по пешеходному переходу.

Днем 28 октября 2021 года пятилетний ребенок был госпитализирован с места ДТП в больницу Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

При повороте 39-летняя женщина-водитель на «Тойоте» не пропустила пешеходов, двигающихся по «зебре» на улице Орджоникидзе. Экспресс-тест показал отсутствие алкоголя в организме виновницы, отец девочки не пострадал.

Напомним, несколько дней назад на перекрестке улиц Пархоменко — Жуковского ребенок также попал под колеса иномарки в Нижнем Тагиле.

Ребенок попал под колеса иномарки на Пархоменко в Нижнем Тагиле
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