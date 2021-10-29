Чем заняться в Египте: от пирамид до дайвинга

Арабская Республика Египет расположена в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии. Столицей страны является город Каир. Египет омывают два моря. С севера находится Средиземное море, а с востока – Красное. Соединяются моря Суэцким каналом.
Один из самых популярных курортных городов в Египте для морского отдыха – Хургада. Находится город на востоке Египта, и омывается Красным морем. Дополнить отдых помогут экскурсии в Хургаде. Они покажут вам весь колорит арабского государства.
Несмотря на то, что с ноября в Египте начинается «прохладный» сезон, октябрь ноябрь и май считаются самыми идеальными месяцами для поездки в Арабскую Республику. В это время можно отдохнуть в тепле, искупаться в летнем море, но без летней духоты и страшного солнца днём.
В Египте занятие по душе может найти любой турист. Если вы едете не только ради пляжного отдыха, то вариантов провести время множество. Это сафари, сёрфинг, египетский дайвинг, подводная охота, классические экскурсии и многое другое.
Однако порой туристы сталкиваются с одной серьёзной проблемой – язык. Отыскать хороших гидов, которые действительно хорошо говорят по-русски в Египте не так просто. На сайте Sputnik можно найти 45 экскурсий на русском языке с опытными гидами. Цены же начинаются от $10, что в переводе на рубли составляет меньше одной тысячи рублей.
Все лучшие развлечения и экскурсии Египта можно найти в Хургаде, в том числе и поездку к знаменитым Пирамидам.
Наверное, это самая распространённая экскурсия в Египте. С самого детства при изучении истории и культуры других стран про Египет нам рассказывают именно о пирамидах, фараонах, мумиях.
Вы увидите своими глазами уникальные памятники древней цивилизации. Реликвии и сокровища фараонов в Египетском национальном музее, а также пирамиды, в том числе пирамиду Хеопса – единственное, что сохранилось из Семи чудес света.
Если первым, для чего едут в Египет – посмотреть на пирамиды и мумии, то вторым точно будет поездка на квадроциклах, багги, верблюдах или даже на джипах по пустыне. Такое мегасафари оставляет воспоминания на всю жизнь.
Часто эту поездку совмещают с посещением деревни бедуинов, где можно выпить местный чай и познакомиться с арабской культурой.
Для тех, кто не боится погружения с аквалангом и морских жителей, египетский дайвинг ставит настоящим событием. В Красном море можно увидеть своими глазами мир кораллов, морских ежей, губок и разных рыб – от маленьких до больших. Приятным бонусом дайвинга станет прогулка на яхте.
В «прохладный» сезон в Египте посещение хаммама станет хорошим дополнением отдыха. Хаммам помогает снять усталость, отдохнуть душой и телом. В этом есть своя атмосфера даже в жаркой стране.
Помимо расслабляющего эффекта процедуры положительно в целом влияют на организм: выводят шлаки и токсины, подтягивают и очищают кожу.
В тексте перечислили и описали только одни из самых популярных видов отдыха в Египте, но, помимо этого, есть и другие развлечения. Все экскурсии можно найти на сайте Sputnik.