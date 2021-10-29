Чем заняться в Египте: от пирамид до дайвинга

Однако порой туристы сталкиваются с одной серьёзной проблемой – язык. Отыскать хороших гидов, которые действительно хорошо говорят по-русски в Египте не так просто. На сайте Sputnik можно найти 45 экскурсий на русском языке с опытными гидами. Цены же начинаются от $10, что в переводе на рубли составляет меньше одной тысячи рублей.