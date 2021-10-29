Екатеринбургский эксперт назвал инсульт первым симптомом коронавируса

Мы стали часто выявлять случаи, когда у пациента инсульт является первым проявлением новой коронавирусной инфекции: в легких уже есть изменения, кашля и температуры нет, но есть инсульт. Связь есть. Коронавирус повышает риск тромбообразования,рассказал эксперт.