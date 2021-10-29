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Екатеринбургский эксперт назвал инсульт первым симптомом коронавируса

29 октября 2021, 10:53
Фото: 1МI
Главный невролог Свердловской области Андрей Алашеев рассказал, что связь инсульта и коронавируса доказана клинически.

Заведующий неврологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Андрей Алашеев рассказал на пресс-конференции, что пациентам с признаками инсульта делают теперь компьютерную томографию не только мозга, но и легких.

Мы стали часто выявлять случаи, когда у пациента инсульт является первым проявлением новой коронавирусной инфекции: в легких уже есть изменения, кашля и температуры нет, но есть инсульт. Связь есть. Коронавирус повышает риск тромбообразования,рассказал эксперт.

Для снижения уровня заболеваемости COVID-19 и смертности от него, Алашеев советует пройти полную вакцинацию как от самого коронавируса, так и против сезонных вирусных инфекций.

Напомним, четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекции надвигается на Свердловскую область, прогнозируют эпидемиологи. Редакция TagilCity.ru проверила готовность к ней медучреждений Нижнего Тагила.

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