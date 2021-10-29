Екатеринбургский эксперт назвал инсульт первым симптомом коронавируса

Заведующий неврологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Андрей Алашеев рассказал на пресс-конференции, что пациентам с признаками инсульта делают теперь компьютерную томографию не только мозга, но и легких.
Мы стали часто выявлять случаи, когда у пациента инсульт является первым проявлением новой коронавирусной инфекции: в легких уже есть изменения, кашля и температуры нет, но есть инсульт. Связь есть. Коронавирус повышает риск тромбообразования,рассказал эксперт.
Для снижения уровня заболеваемости COVID-19 и смертности от него, Алашеев советует пройти полную вакцинацию как от самого коронавируса, так и против сезонных вирусных инфекций.
Напомним, четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекции надвигается на Свердловскую область, прогнозируют эпидемиологи. Редакция TagilCity.ru проверила готовность к ней медучреждений Нижнего Тагила.