Интернациональная банда «домушников» освобождена судом в Екатеринбурге

Банда квартирных воров, в которую входили трое уральцев и гражданин Абхазии, с лета 2021 года совершала кражи в Екатеринбурге. Правоохранители установили и задержали всех участников криминального сообщества на месте последней кражи, но суд их отпустил, сообщает Ура.ру со ссылкой на потерпевших.
Один из обворованных уральцев рассказал, что банду задержали 10 октября с поличным, он также опознал свое имущество, украденное бандой ранее.
Второй потерпевший поделился информацией о том, что суд отпустил всех задержанных, уроженец Абхазии сразу покинул Екатеринбург. А один из задержанных состоит в супружеских отношениях с высокопоставленной дамой из Минприроды Свердловской области.
Пока мы это не комментируем,сообщили Ура.ру в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, острая нехватка кадров наблюдается в полиции Свердловской области. На службу в органах МВД требуются сотрудники ППС, водители, оперативники, участковые. Недавно, сразу 4 высокопоставленных начальника отделов полиции Екатеринбурга подали рапорты об увольнении.