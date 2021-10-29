Интернациональная банда «домушников» освобождена судом в Екатеринбурге

Банда квартирных воров, в которую входили трое уральцев и гражданин Абхазии, с лета 2021 года совершала кражи в Екатеринбурге. Правоохранители установили и задержали всех участников криминального сообщества на месте последней кражи, но суд их отпустил, сообщает Ура.ру со ссылкой на потерпевших.