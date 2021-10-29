Название нового парка на территории «Тагильской лагуны-2» определится в конкурсе

На территории нового парка, на городской набережной в Нижнем Тагиле, построены спортивно-образовательные зоны, площадки для занятий экстремальными видами спорта и зоны отдыха. Здесь же имеются игровые комплексы, лучший в области бетонный скейт-парк, картодром.