Нефтяные пятна появились на поверхности двух рек на Уктусе в Екатеринбурге

Также уральцы сообщили о масляных пятнах на поверхности реки Патрушихи. Она впадает в Исеть рядом с ЖК «Сказы Бажова». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что в природоохранную прокуратуру не обращались с сообщениями о загрязнениях рек. В пресс-службе мэрии города отметили, что на данный момент специалисты обратились в прокуратуру с просьбой начать проверку.