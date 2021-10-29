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Нефтяные пятна появились на поверхности двух рек на Уктусе в Екатеринбурге

29 октября 2021, 14:40
Фото: 1MI
Нефтяное пятно заметили местные жители на поверхности Исети в Екатеринбурге. Первыми две недели назад его обнаружили в микрорайоне Уктус.

По словам горожан, загрязнение исчезает, однако пятно продолжает находиться на поверхности. Его видно жителям нового ЖК «Сказы Бажова», стоящего на берегу реки. Екатеринбуржцы опасаются, что источник загрязнений вредит реке, сообщает Е1.

Также уральцы сообщили о масляных пятнах на поверхности реки Патрушихи. Она впадает в Исеть рядом с ЖК «Сказы Бажова». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что в природоохранную прокуратуру не обращались с сообщениями о загрязнениях рек. В пресс-службе мэрии города отметили, что на данный момент специалисты обратились в прокуратуру с просьбой начать проверку.

Напомним, Свердловская область возглавила общероссийский антирейтинг по числу водоемов, которые за 13 лет были загрязнены по тем или иным причинам. Всего зафиксировано более 7 тысяч загрязнений рек региона.

Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область
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#Река Исеть#Река#Екатеринбург#Уктус#Загрязнение воды#Новости УрФО#Здоровье
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