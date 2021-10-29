Новые факты насилия над детьми в семье «почетной» опекунши «всплыли» в Нижнем Тагиле

После того, как я узнала про наказание крапивой, я вызвала замещающую мать на разговор. Она признала, что так наказывает девочку. Однако, по ее мнению, в этом ничего такого нет. Я написала в органы опеки и попечительства. Они тут же с ней, видимо, созвонились. Не знаю, о чем разговаривали, но мне был дан ответ, что никаких нарушений не выявлено, опекун выполняет свои обязанности. Объяснили, что замещающий родитель на очень хорошем счету, и попросили больше не звонить,рассказала педагог.