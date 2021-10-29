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Новые факты насилия над детьми в семье «почетной» опекунши «всплыли» в Нижнем Тагиле

29 октября 2021, 15:29
Фото: 1МI
В семье «почетной опекунши», откуда недавно органами опеки были изъяты дети после информации о сексуальном насилии, практиковались и «менее» серьезные издевательства над малолетними.

Бывший педагог Зинаида Сарафанова, знакомая с нравами в «образцово-показательной семье» из Нижнего Тагила, рассказала, что в наказание ребенка могли поставить на крапиву, а к некоторым обращались исключительно по фамилии, сообщает ЕАН.

После того, как я узнала про наказание крапивой, я вызвала замещающую мать на разговор. Она признала, что так наказывает девочку. Однако, по ее мнению, в этом ничего такого нет. Я написала в органы опеки и попечительства. Они тут же с ней, видимо, созвонились. Не знаю, о чем разговаривали, но мне был дан ответ, что никаких нарушений не выявлено, опекун выполняет свои обязанности. Объяснили, что замещающий родитель на очень хорошем счету, и попросили больше не звонить,рассказала педагог.

Ранее, одна из девочек поехала в детский лагерь, где на ее теле были обнаружены синяки. Руководство лагеря написало докладную в адрес органов опеки, но ситуацию снова замяли.

Напомним, скандал с «почетной опекуншей» в Нижнем Тагиле разразился после того, как стало известно о возможных случаях сексуального насилия в семье. Также стало известно об издевательствах и моральном давлении на малолетних детей. Расследование ЧП взял под личный контроль глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, дети из семьи изъяты.

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#СКР#Издевательства#Приемные родители#Приемные дети#Александр Бастрыкин#Сексуальное насилие#Нижний Тагил#Происшествия
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