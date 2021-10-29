TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отравление «чумной» водкой и делегация Минэко РФ. Итоги дня в Свердловской области

29 октября 2021, 15:10
Фото: TagilCity.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 октября.

О прогнозе по спаду заболеваемости COVID-19 в период объявленных выходных с 30 октября по 7 ноября рассказал эпидемиолог из Екатеринбурга. Он отметил, что нерабочие дни вряд ли скажутся на снижении роста инфицированных свердловчан. Скорее всего, снижение числа больных начнется в конце ноября — начале декабря. Возможно, как и в прошлом году, на улучшение ситуации повлияют январские каникулы. Однако уже в феврале 2022 года эпидемиолог прогнозирует новый всплеск инфицированных. Помочь в сложившейся ситуации помогут вакцинация, масочный режим и соблюдение других противоэпидемиологических норм.

Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Узнать подробнее

Водкой, купленной в магазине «Красное и белое» на Старателе отравились пятеро тагильчан. Мужчины приобрели две бутылки по 0,5 литра на улице Крымская, 12. Не допив алкоголь, тагильчане разошлись по домам, при этом все они отметили, что у них были «чумные головы» и тяжелое состояние. Один из мужчин на следующий день пожаловался в магазине на качество водки, на что продавцы ответили, что он уже восьмой покупатель, который это говорит. Алкогольный напиток производится Тульским винокуренным заводом.

Пять жителей Нижнего Тагила отравились водкой из «Красного и белого»
Узнать подробнее

Мертвой обнаружена в больнице 26-летняя пропавшая девушка, она скончалась в реанимации одного из медучреждений Екатеринбурга. 18 октября она была доставлена на скорой помощи в больницу в тяжелом состоянии, но отказалась от госпитализации и пропала на несколько дней. В Следственном комитете проводится доследственная проверка по этому делу, назначена судмедэкспертиза.

Пропавшая молодая мама обнаружена мертвой в больнице в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Делегация проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» посетила Нижний Тагил во главе с руководителем Максимом Корольковым. Он пообещал принять во внимание итоги замеров атмосферного воздуха, которые проводила редакция TagilCity.ru в течение шести месяцев, а также разобраться, почему в Нижнем Тагиле ухудшается качество воздуха. Замеры редакции показали, что в течение полугода превышения нормы загрязнений фиксировались 72 дня.

Представители Минэко РФ изучат результаты замеров воздуха за полгода от TagilCity.ru
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пять жителей Нижнего Тагила отравились водкой из «Красного и белого»Эпидемиолог рассказал о спаде заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
#Итоги#Свердловская область#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25